Черника начала созревать в нижегородских лесах Общество

В лесах Нижегородской области появились первые зрелые ягоды черники. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, активно делящиеся своими находками.

Так, жительница Нижнего Новгорода Анна Б. опубликовала фотографию собранной черники. По её словам, ей удалось наполнить почти целый пластиковый контейнер ягодами в лесу Кстовского района.

Кроме того, первые спелые плоды стали появляться и в Балахнинском районе. Местные любители "тихой охоты" подтверждают, что сезон сбора черники постепенно набирает обороты.

Однако некоторые грибники и ягодники отмечают, что в других районах черника пока не достигла полной зрелости. Они предпочитают повременить с походами в лес, ожидая более обильного урожая.

Ранее сообщалось, что самые известные земляничные места назвали в Нижегородской области.