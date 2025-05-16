Выяснилось, где в Нижегородской области самые грибные места Общество

Грибники Нижегородской области начали активную охоту на весенние грибы в лесах региона. Фотографиями своих трофеев счастливчики поделились в группе "Грибы и Ягоды НН Нижегородский форум грибников" во "ВКонтакте".

Как рассказывают нижегородцы, пока грибов немного, в несколько раз меньше, чем в мае прошлого года.

Часто в лесу встречаются маслята. Их находили в Арзамасском, Балахнинском, Дальнеконстантиновском и Борском районах.

Все фото взяты из сообщества VK "Грибы и Ягоды НН Нижегородский форум грибников"

Самое время для поиска майской рядовки, сейчас их можно насобирать на большую корзину.

Грибники обнаружили и сморчки недалеко от Рекшино, а также в Семеновском районе.

А те, кому первый грибной урожай еще не посчастливилось собрать, делают варенье из шишек и засаливают папоротник.

Ранее сообщалось, что в Красную книгу Нижегородской области внесли 5 видов грибов, среди них редкие кордицепсы и трюфель.