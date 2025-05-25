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Экономика

Депутаты Заксобрания внесли изменения в областной бюджет

19 июня 2025 20:45  [32] Экономика
Депутаты Заксобрания внесли изменения в областной бюджет

На заседании Заксобрания Нижегородской области депутаты внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Документ, внесенный губернатором, принят в двух чтениях.

Принято решение направить 2,4 млрд рублей из областного бюджета на предоставление дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде родительского основного дохода – регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) и воспитанием детей.

«Несмотря на непростую ситуацию в экономике, депутаты Законодательного собрания вместе с правительством области продолжают наращивать в регионе социальную поддержку. На прошлом заседании мы приняли закон о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми, а сегодня выделяем серьезную сумму на выплату семейного капитала, который будут получать нижегородские родители и усыновители. Важно, что семьи смогут выбирать, на что направить средства – погасить ипотеку, дать ребёнку хорошее образование, купить автомобиль», - подчеркнул председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, что с 1 июля 2025 года для семей, в которых родится или будет усыновлен ребенок, зарегистрированный в органах ЗАГСа региона, устанавливается основной доход – региональный семейный капитал.

Размер регионального семейного капитала зависит от очередности рождения ребенка в семье. При рождении или усыновлении первого ребенка региональный семейный капитал устанавливается в форме ежемесячных выплат по 10 000 рублей в течение трех лет.

При рождении (усыновлении) второго ребенка родители смогут выбрать: получать 22 222 рубля ежемесячно на протяжении трех лет или единовременно целевую выплату 500 000 рублей и ежемесячно 20 000 рублей в течение 15 месяцев.

В случае рождения (усыновления) третьего ребенка семья может получать по 30 000 рублей ежемесячно в течение трех лет либо выбрать целевую выплату 700 000 рублей и ежемесячные выплаты по 30 000 рублей в течение 10 месяцев.

На четвертого и последующих детей семья может получать по 30 000 рублей ежемесячно в течение трех лет либо выбрать единовременную целевую выплату в размере 1 000 000 рублей.

Средства целевых выплат можно направить на улучшение жилищных условий (включая ипотеку, покупку (строительство) квартиры, дома, участие в долевом строительстве), образование детей, газификацию жилья или покупку нового автомобиля. Заявление на получение свидетельства о праве на капитал необходимо подать в течение года со дня рождения или усыновления ребенка.

Право на капитал имеют женщины-матери, женщины-усыновительницы, а также мужчины – единственные родители (усыновители). Претенденты должны иметь гражданство России не менее 3 лет на день рождения (усыновления). Право на региональный семейный капитал предложено распространить также на лиц, не имеющих гражданства РФ на день рождения (усыновления), временно проживающих в регионе на основании разрешения на временное проживание в соответствии с Указом Президента РФ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Важнейшее условие предоставления капитала – рождение или усыновление ребенка на территории Нижегородской области (свидетельство о рождении должно быть выдано органами ЗАГС Нижегородской области). Кроме того, родители (усыновители) ребенка должны иметь постоянную или временную регистрацию на территории региона.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание
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