Миколог дал советы новичкам, как правильно собирать грибы и куда за ними ходить Общество

С приходом лета начинается сезон сбора грибов, но не все знают, как выбрать безопасные и вкусные экземпляры. Миколог Никита Комиссаров из МГУ имени Ломоносова в беседе с телеканалом "360" дал важные советы по тихой охоте.

Первое правило — не собирать незнакомые грибы. Если есть сомнения в съедобности, лучше отказаться. Неизвестные грибы могут быть ядовитыми, поэтому лучше перестраховаться.

Не рекомендуется ходить в лес в одиночку, особенно если вы новичок. Возьмите с собой опытного грибника, который поможет вам разобраться в видах.

Важно помнить о безопасности от клещей. Надевайте яркую одежду, заправьте штаны в носки, а кофту — в штаны. Перед выходом в лес обработайте себя защитным средством от насекомых.

Комиссаров советует избегать сбора грибов в городских парках и вдоль дорог, так как они могут содержать тяжёлые металлы. Лучше всего отправляться за грибами вглубь леса.

Уже можно встретить ранние лисички, которые сложно спутать с другими грибами. Также в лесу появляются белые грибы.

Особое внимание стоит уделить шампиньонам, которые можно спутать с молодыми мухоморами или бледной поганкой. Ядовитые двойники легко распознать по ярко-жёлтому цвету и запаху аммиака при повреждении.

Летние опята можно спутать с серно-жёлтым опёнком, но у настоящего летнего опёнка пластинки рыже-бурого цвета, а у ложного — серно-жёлтого. Также у несъедобного опёнка неприятный запах.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете наслаждаться вкусными и безопасными грибами.