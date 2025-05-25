Выяснилось, где в Нижегородской области самые земляничные места Общество

Фото: Грибы и Ягоды НН Нижегородский форум грибников / VK

Сезон дикой земляники начался в Нижегородской области. Жители региона активно собирают ягоду ведерками и даже целыми тазами на местных лугах. Фотографиями "улова" счастливчики поделились в группе "Грибы и Ягоды НН Нижегородский форум грибников" во "ВКонтакте".

Так, самый богатый урожай земляники нижегородцы собирали в Княгининском, Кстовском и Богородском районах.

Также много ягоды на Бору и в Ковернино.

Ранее сообщалось, что в лесах Нижегородской области создано более трёх тысяч специально оборудованных зон для отдыха.