Выяснилось, где в Нижегородской области самые земляничные места

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Сезон дикой земляники начался в Нижегородской области. Жители региона активно собирают ягоду ведерками и даже целыми тазами на местных лугах. Фотографиями "улова" счастливчики поделились в группе "Грибы и Ягоды НН Нижегородский форум грибников" во "ВКонтакте".
Так, самый богатый урожай земляники нижегородцы собирали в Княгининском, Кстовском и Богородском районах.
Также много ягоды на Бору и в Ковернино.
Ранее сообщалось, что в лесах Нижегородской области создано более трёх тысяч специально оборудованных зон для отдыха.
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