Разовый проезд на нижегородской канатке теперь можно оплатить "Ситикард" Общество

Фото: Кира Мишина

Пассажиры нижегородской канатной дороги теперь могут оплачивать разовые поездки при помощи транспортной карты "Ситикард" прямо на турникетах. Об этом сообщили в ЦРТС.

Для этого при пополнении карты необходимо выбрать опцию "Электронный кошелек канатной дороги" и внести сумму не менее 120 рублей — именно столько стоит одна поездка.

Транспортную карту "Ситикард" можно приобрести и пополнить в кассах Нижегородской канатной дороги. Стоимость активации карты составляет 100 рублей. Также пассажиры могут использовать уже имеющиеся у них гражданские транспортные карты, пополняя электронный кошелек любым удобным способом — через кассу или с помощью мобильного приложения "Ситикард" с поддержкой NFC.

Важно учитывать, что при оплате проезда транспортной картой с проездным или электронным кошельком установлен интервал в 12 минут между двумя последовательными регистрациями на любом турникете станции. Это правило действует после двух подряд совершённых оплат.

При этом на канатной дороге по-прежнему можно использовать проездные билеты на 10, 20, 30 и 48 поездок, оформленные на карту "Ситикард".

Напомним, весной на нижегородской канатке провели масштабную модернизацию, в результате которой увеличили вдвое количество кабин на ней.