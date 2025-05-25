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Общество

Разовый проезд на нижегородской канатке теперь можно оплатить "Ситикард"

20 июня 2025 13:00  [71] Общество
Разовый проезд на нижегородской канатке теперь можно оплатить Ситикарт

Фото: Кира Мишина

Пассажиры нижегородской канатной дороги теперь могут оплачивать разовые поездки при помощи транспортной карты "Ситикард" прямо на турникетах.  Об этом сообщили в ЦРТС.

Для этого при пополнении карты необходимо выбрать опцию "Электронный кошелек канатной дороги" и внести сумму не менее 120 рублей — именно столько стоит одна поездка.

Транспортную карту "Ситикард" можно приобрести и пополнить в кассах Нижегородской канатной дороги. Стоимость активации карты составляет 100 рублей. Также пассажиры могут использовать уже имеющиеся у них гражданские транспортные карты, пополняя электронный кошелек любым удобным способом — через кассу или с помощью мобильного приложения "Ситикард" с поддержкой NFC.

Важно учитывать, что при оплате проезда транспортной картой с проездным или электронным кошельком установлен интервал в 12 минут между двумя последовательными регистрациями на любом турникете станции. Это правило действует после двух подряд совершённых оплат.

При этом на канатной дороге по-прежнему можно использовать проездные билеты на 10, 20, 30 и 48 поездок, оформленные на карту "Ситикард".

Напомним, весной на нижегородской канатке провели масштабную модернизацию, в результате которой увеличили вдвое количество кабин на ней. 

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Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт
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