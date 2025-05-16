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Минстрой выдал "Урбантеху" разрешение на строительство канатки через Оку

19 мая 2025 17:20  [98] Экономика
Минстрой выдал Урбантеху разрешение на строительство канатки через Оку

Фото: "Урбантех"

Проект строительства второй канатной дороги через реку Оку в Нижнем Новгороде получил разрешение на реализацию от министерства строительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Перед началом основных работ планируется провести подготовку строительной площадки: установить ограждение, организовать штаб и провести необходимые подготовительные мероприятия. Само строительство стартует во втором квартале 2025 года.

Будущая канатная дорога протяженностью 3 340 метров соединит Заречную и Нагорную части города, в частности, Заречный бульвар и проспект Гагарина в районе парка "Швейцария". Она станет быстрым и экологичным видом транспорта, способным перевозить до 30,5 тысячи пассажиров в сутки.

Напомним, строительство пройдет по концессии. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 4,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода рассматривают возможность строительства нового моста через реку Оку в районе Заречного бульвара.

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Теги:
Канатная дорога Строительство
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