Мост через Оку в районе Заречного бульвара могут построить до 2030 года Общество

Власти Нижнего Новгорода рассматривают возможность возведения нового моста через реку Оку в районе Заречного бульвара. Об этом сообщили представители городской администрации, отвечая на вопросы жителей в социальной сети "ВКонтакте".

Поводом для обсуждения стала обращение нижегородки к мэру Юрию Шалабаеву с просьбой построить полноценную переправу вместо канатной дороги. Женщина указала на серьезные транспортные проблемы в Ленинском районе и подчеркнула, что дороги в городе находятся в неудовлетворительном состоянии.

В ответ представители мэрии подтвердили, что строительство моста через Оку действительно предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Проект запланирован на период до 2030 года.

Однако в администрации подчеркнули, что из-за высокой стоимости объекта и отсутствия источников финансирования назвать точные сроки начала работ пока невозможно.

Напомним, новая канатная дорога соединит бульвар Заречный в Ленинском районе с проспектом Гагарина в Советском районе. Подготовка к строительству началась в апреле 2024 года. В марте проект успешно прошел государственную экспертизу. Возводить переправу планируется начать во втором квартале 2025-го.

Фото: Александр Воложанин