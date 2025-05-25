Сильные ливни накроют Нижегородскую область

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Согласно прогнозу ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие часы 20 июня в отдельных районах Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде ожидаются интенсивные осадки. Сильные дожди сохранятся в ночное и утреннее время 21 июня.
Метеорологи предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Проливные дожди могут привести к локальным подтоплениям из-за засорённых ливневых стоков и неисправной дренажной системы. Также существует риск затопления низинных участков, автомобильных дорог, мостов, опор линий электропередачи, линий связи и сельскохозяйственных угодий.
Сложные погодные условия могут спровоцировать увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, сбои в работе транспорта, перебои в сфере ЖКХ. Кроме того, возможны оползни и смывы грунта на склонах.
ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает граждан соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость движения: в условиях сильного дождя ухудшается видимость, размываются обочины и грунтовые дороги, увеличивается риск заносов.
Также спасатели настоятельно советуют избегать передвижения по низменным участкам местности, где вероятность подтоплений особенно высока.
Ранее сообщалось, что дожди пройдут в Нижнем Новгороде во второй половине июня.
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