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Происшествия

Движение по М-7 во Владимирской области возобновили после расчистки проезжей части

21 июня 2025 13:07  [104] Происшествия
Движение по М-7 во Владимирской области возобновили после расчистки проезжей части

Фото: УМВД по Владимирской области

На участке федеральной автодороги М-7 "Волга" в Петушинском районе Владимирской области восстановлено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Напомним, около 3 часов ночи, на 131-м километре трассы вблизи населённого пункта Липна произошло дорожно-транспортное происшествие - грузовик врезался в опору пешеходного моста. В результате аварии он был повреждён и частично обрушился.

Из-за угрозы обрушения конструкций движение на этом участке дороги было полностью перекрыто в обоих направлениях. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы.

К 12:30 демонтажные работы завершились, и проезжая часть была полностью очищена. Движение транспорта восстановлено в полном объёме.

Ранее сообщалось, что водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП на М-7 в Нижегородской области.

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Теги:
ДТП М-7
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