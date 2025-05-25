Движение по М-7 во Владимирской области возобновили после расчистки проезжей части

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На участке федеральной автодороги М-7 "Волга" в Петушинском районе Владимирской области восстановлено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Напомним, около 3 часов ночи, на 131-м километре трассы вблизи населённого пункта Липна произошло дорожно-транспортное происшествие - грузовик врезался в опору пешеходного моста. В результате аварии он был повреждён и частично обрушился.
Из-за угрозы обрушения конструкций движение на этом участке дороги было полностью перекрыто в обоих направлениях. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы.
К 12:30 демонтажные работы завершились, и проезжая часть была полностью очищена. Движение транспорта восстановлено в полном объёме.
Ранее сообщалось, что водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП на М-7 в Нижегородской области.
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