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Происшествия

Пострадавших при взрыве газа в Нальчике доставили на лечение в Нижний Новгород

21 июня 2025 13:58  [126] Происшествия
Пострадавших при взрыве газа в Нальчике доставили на лечение вв Нижний Новгород

Фото: МЧС по Нижегородской области

Шестеро пострадавших в результате взрыва бытового газа в Кабардино-Балкарии были доставлены в Нижний Новгород на специальном борту МЧС России. Об этом сообщили в Приволжском медицинском исследовательском университете (ПИМУ).

Санитарный рейс выполнил самолет Ил-76. В региональном управлении МЧС рассказали, что спецборт оборудован современными медицинскими модулями, включая аппараты искусственной вентиляции легких и кардиомониторы. Эвакуированы четверо взрослых и двое детей. Во время полета пациентов сопровождали врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты центра санитарной авиации ВЦМК "Защита".

По данным ПИМУ, все шестеро пациентов поступили в Ожоговый центр Университетской клиники около 22:00. Главный врач клиники Игорь Арефьев сообщил, что все пациенты находятся в тяжёлом состоянии.

"Ребенок трёх лет подключён к аппарату ИВЛ, ожоги занимают до 60% поверхности тела. У младшего ребенка, которому год, диагностированы термические ожоги на 25% тела. Взрослые пациенты в возрасте от 25 до 55 лет получили ожоги до 70% поверхности тела, трое из них также находятся на искусственной вентиляции лёгких. Все пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение", - рассказал он.

Решение о транспортировке было принято после консилиума специалистов Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского и ПИМУ. Медицинская эвакуация была организована при поддержке Минздравов России и Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородца с серьезными травмами после ДТП доставили из Коми в Нижний Новгород.

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Теги:
Взрыв газа Медицина и здоровье
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