Нижегородский центр медицины катастроф закупает новые реанимобили Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский территориальный центр медицины катастроф объявил о приобретении трех автомобилей скорой медицинской помощи класса "С". Общая стоимость контракта составит 22,95 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Отмечается, что поставляемые автомобили должны быть полностью новыми (выпущенными не ранее 2025 года), не бывшими в эксплуатации, не находившимися в ремонте или восстановлении, без замены комплектующих и утраты потребительских свойств, а также быть полностью готовыми к постановке на учет в ГИБДД.

Кроме того, реанимобили должны быть укомплектованы современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания экстренной помощи взрослым и детям от одного года. В том числе, портативным аппаратом искусственной и вспомогательной вентиляции легких, встроенного или внешнего волюметрического блока.

Заявки принимаются до 23 июня 2025 года. В тендерной документации указано, что поставщик обязан передать товар заказчику в срок, не превышающий 64 рабочих дней с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что авиаперевозкой больных нижегородцев займется компания из Санкт-Петербурга за 36,8 млн рублей.