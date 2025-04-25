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Общество

Авиаперевозкой больных нижегородцев займется компания из Санкт-Петербурга

25 апреля 2025 17:00  [44] Общество
Авиаперевозкой больных нижегородцев займется компания из Санкт-Петербурга

Компания из Санкт-Петербурга — АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА) — будет заниматься транспортировкой пациентов по воздуху для нужд Центра медицины катастроф Нижегородской области.

Согласно данным, опубликованным на портале государственных закупок, стоимость контракта составила 36,8 млн рублей. За эти средства подрядчик обеспечит 185 часов полетов санитарной авиации.

Первоначально контракт оценивался в 48,8 млн рублей. Конкурс стартовал в начале апреля, и в нем приняли участие два претендента.

НССА предложила наиболее выгодные условия, снизив цену на 12 млн рублей по сравнению с начальной. Второй участник, чье название не раскрывается, предложил выполнить работы за 37,1 млн рублей.

Срок действия контракта рассчитан до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что очередные испытания БПЛА в медицине пройдут в Нижнем Новгороде.

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Теги:
авиация Медицина и здоровье
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