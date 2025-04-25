Авиаперевозкой больных нижегородцев займется компания из Санкт-Петербурга Общество

Компания из Санкт-Петербурга — АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА) — будет заниматься транспортировкой пациентов по воздуху для нужд Центра медицины катастроф Нижегородской области.

Согласно данным, опубликованным на портале государственных закупок, стоимость контракта составила 36,8 млн рублей. За эти средства подрядчик обеспечит 185 часов полетов санитарной авиации.

Первоначально контракт оценивался в 48,8 млн рублей. Конкурс стартовал в начале апреля, и в нем приняли участие два претендента.

НССА предложила наиболее выгодные условия, снизив цену на 12 млн рублей по сравнению с начальной. Второй участник, чье название не раскрывается, предложил выполнить работы за 37,1 млн рублей.

Срок действия контракта рассчитан до конца 2025 года.

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