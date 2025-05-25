Умеренное тепло и дожди обещают жителям Нижнего Новгорода на следующей неделе Общество

В Нижнем Новгороде на предстоящей рабочей неделе ожидается умеренно теплая погода. В отдельные дни возможен дождь, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Погода".

В понедельник, 23 июня, в областном центре температура составит +20 днем и +10 ночью.

Во вторник, 24 июня, в городе потеплеет до +22 в дневное время, ночью будет +14.

В среду, 25 июня, прогнозируется дождь. Днем ожидается +20, а ночью +13.

Небольшой дождь ожидает жителей города и в четверг, 26 июня. В этот день также до +20 днем и около +14 ночью.

Пасмурная погода установится в областном центре в пятницу 27 июня. В этот день днем будет +19, ночью +14.

В субботу 28 июня по прогнозу ожидается солнечная погода: до +21 днем и +14 ночью. 29 июня в воскресенье синоптики обещают нижегородцам дождь. Днем будет +23 а ночью +15.

Ранее сообщалось, что во второй половине июня в Нижний Новгород придут дожди.