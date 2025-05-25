"Пари НН" начинает сезон матчем с "Краснодаром" и завершает игрой в Казани Спорт

Футбольный клуб "Пари НН" обнародовал расписание матчей нового сезона Российской премьер-лиги 2025/2026. График опубликован в официальном телеграм-канале команды.

Первый тур нового чемпионата стартует 18 июля 2025 года. В дебютной встрече нижегородцы сыграют с действующим чемпионом — ФК "Краснодар".

Во втором туре соперником "Пари НН" станет самарский клуб "Крылья Советов". А в третьем туре команда отправится в столицу, где на поле встретится с московским "Локомотивом".

Финальный матч сезона для нижегородцев запланирован на 17 мая 2026 года. Закрытие чемпионата "Пари НН" проведёт в Казани, где сыграет против местного "Рубина".

Кроме того, клуб уже начал подготовку к новому сезону. Под руководством нового главного тренера Алексея Шпилевского состоялась первая тренировка команды.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" на старте сезона может провести домашние матчи в Саранске.