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Спорт

Новый наставник ФК "Пари НН" рассказал о планах на сезон 2025/2026

19 июня 2025 08:00  [155] Спорт
Новый наставник Пари НН рассказал о планах на сезон 2025/2026

Фото: ФК "Пари НН"

На днях Алексей Шпилевский стал новым главным тренером футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Контракт с 36-летним специалистом подписан на три года. После назначения Шпилевский дал интервью пресс-службе клуба, где рассказал о планах на сезон.

По словам тренера, интерес к "Пари НН" появился у него ещё год назад, когда он впервые пообщался с руководством клуба и губернатором Нижегородской области. Его привлекла возможность развивать команду с нуля. Шпилевский отметил, что решение о его переходе зависело, в том числе, от ситуации с возвращением клуба в РПЛ.

Специалист не дает громких обещаний по результатам, но высказывает намерение создать у команды собственный стиль и философию игры, которые будут узнаваемы и привлекут болельщиков.

"В футболе ничего нельзя загадывать – это спорт. Рад, что руководство это понимает. Мы как тренерский штаб со своей стороны вместе с командой будем делать всё возможное, чтобы изменить нынешнюю картину и внедрить своё видение", - отметил Шпилевский.

Отвечая на вопрос о прошлых неудачах команды, в том числе, об участии в стыковых матчах, наставник "Пари НН" заявил, что начинает работу с чистого листа. Несмотря на внешние сомнения, он уверен в правильности своего выбора и видит в РПЛ серьёзный вызов и возможность для профессионального роста.

Шпилевский, по его словам, уже изучил состав команды, просмотрел множество матчей и сформировал общее представление о клубе. При этом он не исключил изменений в составе и планирует тесную работу со спортивным департаментом по трансферам.

Главными приоритетами игры, отметил тренер, станут интенсивность, быстрая реакция на смену фаз и агрессивный отбор после потери мяча. Шпилевский подчеркнул, что футболисты получат чёткое понимание задач, но на адаптацию к новым требованиям потребуется время.

Подготовка к сезону стартует 19 июня с первого сбора на базе ФК "Пари НН" на Бору. Сезон РПЛ 2025/2026 начинается 18 июля.

Ранее сообщалось, что капитан "Пари НН" Кирилл Гоцук покинул клуб по завершении контракта.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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