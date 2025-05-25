ФК "Пари НН" попрощался с капитаном Кириллом Гоцуком Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Защитник и капитан нижегородского футбольного клуба Кирилл Гоцук покидает команду по завершении контракта. Об этом сообщили в соцсетях "Пари НН".

Футболист прошел с командой путь от Первой лиги до Российской премьер-лиги и за годы выступлений стал рекордсменом по числу проведённых матчей. Гоцук выходил на поле в составе "Пари НН" 168 раз, из них 104 — в рамках РПЛ.

На счету экс-капитана 14 забитых мячей и 10 результативных передач.

В клубе подчеркнули, что Гоцук сыграл ключевую роль в продвижении команды, а также был важной фигурой внутри коллектива — как на поле, так и в раздевалке.

Кроме того, представители "Пари НН" добавили, что легендарная связка "Калинский – Гоцук" навсегда вписана в историю клуба.

"Кэп, спасибо тебе за пять с половиной лет, проведенных в Нижнем Новгороде, за профессионализм и человеческие качества, за всё, что сделал для нашей команды!" - отметили в клубе.

Напомним, Гоцук ранее заявил, что решать вопрос о его кандидатуре в команде будет новый главный тренер. Известно также, что у Гоцука есть несколько предложений от клубов РПЛ и ФНЛ.

Ранее новым наставником "Пари НН" был назначен молодой специалист с иностранным опытом Алексей Шпилевский.