Киберпсихологи ННГУ открыли новый эффект от совместного просмотра фильмов Наука

Фото: пресс-служба ННГУ

Исследователи из ННГУ имени Лобачевского выяснили, что совместный просмотр фильма вызывает более сильные эмоции по сравнению с одиночным. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Для проведения эксперимента был выбран триллер "Вышка" (18+), где две героини поднимаются на 500-метровую башню. Картина построена на страхе высоты и падения.

Участники эксперимента смотрели фильм либо в одиночку, либо вдвоём. При этом им не разрешалось разговаривать или смотреть друг на друга. Несмотря на это, тревожность и физиологические реакции — в том числе сердечный ритм — были значительно выше у тех, кто смотрел кино не один.

Это явление ученые назвали "эффектом созрителя". По словам заведующей лабораторией киберпсихологии ННГУ Валерии Демаревой, такое комплексное изучение эмоционального и физиологического состояния при парном просмотре проведено впервые в мире. До этого в мире было лишь несколько публикаций посвященных теме исследований.

Во время индивидуального просмотра, как отметили учёные, испытуемые старались подавить страх, включая психологическую защиту. А вот в паре тревога только усиливалась. Исследователи считают, что даже молчаливое присутствие другого человека рядом способно усилить эмоциональный отклик.

По мнению одного из авторов исследования, Николая Назарова, "эффект созрителя" можно использовать не только в киноиндустрии для усиления зрительского опыта, но и в образовательных и терапевтических целях. Например, при обучении детей эмоциям через фильмы, в том числе в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра.

В дальнейшем команда планирует исследовать, как синхронизируются эмоции и физиологические показатели у людей при совместном просмотре позитивных фильмов — например, комедий.

Результаты работы были представлены на международной конференции по социальной психологии и опубликованы в монографии Springer Nature "Biologically Inspired Cognitive Architectures".

Ранее сообщалось, что в ННГУ имени Лобачевского работают над созданием первой в России открытой медицинской платформы, предназначенной для диагностики эпилепсии с использованием искусственного интеллекта.