Нижегородские ученые запускают платформу для диагностики эпилепсии Наука

Фото: Кирилл Мартынов

Ученые ННГУ имени Лобачевского работают над созданием первой в России открытой медицинской платформы, предназначенной для диагностики эпилепсии с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-секретарь вуза Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

В основе проекта лежит масштабная база данных, включающая размеченные электроэнцефалограммы (ЭЭГ) взрослых и детей. Эта информация позволит повысить точность, скорость и качество выявления эпилептической активности, а также упростит работу врачей-неврологов при постановке диагноза.

Разработку ведет научно-исследовательская лаборатория искусственного интеллекта и анализа больших данных ННГУ.

За вклад в развитие цифровой медицины авторы инициативы были удостоены премии "Гравитация" в инновационном центре "Сколково".

Ранее сообщалось, что ученые ННГАСУ создали и запатентовали программу для упрощения расчета ветровой нагрузки на здание.