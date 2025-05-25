Ученые ННГУ создали систему для удаленного выявления токсичных веществ в воздухе Наука

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Специалисты из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского совместно с коллегами из Томского государственного университета разработали систему дистанционного контроля за химическим составом воздуха. Об этом сообщил пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

В основе технологии — терагерцовый абсорбционный спектрометр, способный в режиме реального времени проводить экспресс-диагностику и определять наличие опасных веществ в атмосфере. Разработка ориентирована на использование в промышленных зонах и может применяться для предотвращения терактов с применением отравляющих веществ.

Сам спектрометр был создан в Институте физики микроструктур РАН, расположенном в Нижнем Новгороде. Ученые ННГУ и ТГУ используют оптическую спектроскопию, чтобы точно определить токсичные соединения и их концентрации.

"У каждого химического соединения есть свой уникальный спектр поглощения, такие химические «отпечатки» уже определены для хлорметана, формальдегида, ацетальдегида, акрилальдегида, гликольальдегида, ацетонитрила, оксида серы IV и люизита — токсина кожно-нарывного действия", — пояснили авторы проекта.

Следующим шагом стало объединение спектрометра с беспилотным летательным аппаратом. Это решение позволяет проводить мониторинг воздуха на больших территориях, включая труднодоступные участки, и делает систему практически универсальной.

Ранее сообщалось, что ученые из Нижнего Новгорода создали новые материалы для 3D-биопечати тканей.