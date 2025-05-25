Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
07 июня 2025 15:08  [52] Ученые ННГУ создали систему для удаленного выявления токсичных веществ в воздухе
06 июня 2025 19:02  [205] 20 нижегородским школьникам присвоена квалификация лаборанта химического анализа
06 июня 2025 11:38  [435] Дети будущего. Как поездка в Иннополис изменила школьников из Нижегородской области
05 июня 2025 16:05  [281] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и ННГАСУ запускают совместную сетевую магистерскую программу обучения
05 июня 2025 11:19  [405] Шадаев поддержал конкуренцию и независимость ИТ-сектора от западных решений
04 июня 2025 18:20  [406] Нижегородские ученые создали программу для упрощения расчета ветровой нагрузки
04 июня 2025 11:06  [710] Уникальную операцию на мозге провели хирурги нижегородской больницы №13
03 июня 2025 19:02  [570] Спутник "Лобачевский" показали на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде
31 мая 2025 08:00  [784] Ученые ИПФ РАН вошли в состав Российской академии наук: рассказываем, кто
29 мая 2025 11:16  [649] Нижегородец Владимир Кочаровский стал академиком Российской академии наук
Наука

Ученые ННГУ создали систему для удаленного выявления токсичных веществ в воздухе

07 июня 2025 15:08  [52] Наука
Нижегородские ученые создали систему для выявления токсичных веществ в воздухе

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Специалисты из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского совместно с коллегами из Томского государственного университета разработали систему дистанционного контроля за химическим составом воздуха. Об этом сообщил пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

В основе технологии — терагерцовый абсорбционный спектрометр, способный в режиме реального времени проводить экспресс-диагностику и определять наличие опасных веществ в атмосфере. Разработка ориентирована на использование в промышленных зонах и может применяться для предотвращения терактов с применением отравляющих веществ.

Сам спектрометр был создан в Институте физики микроструктур РАН, расположенном в Нижнем Новгороде. Ученые ННГУ и ТГУ используют оптическую спектроскопию, чтобы точно определить токсичные соединения и их концентрации.

"У каждого химического соединения есть свой уникальный спектр поглощения, такие химические «отпечатки» уже определены для хлорметана, формальдегида, ацетальдегида, акрилальдегида, гликольальдегида, ацетонитрила, оксида серы IV и люизита — токсина кожно-нарывного действия", — пояснили авторы проекта.

Следующим шагом стало объединение спектрометра с беспилотным летательным аппаратом. Это решение позволяет проводить мониторинг воздуха на больших территориях, включая труднодоступные участки, и делает систему практически универсальной.

Ранее сообщалось, что ученые из Нижнего Новгорода создали новые материалы для 3D-биопечати тканей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука ННГУ
Поделиться:
Новости по теме
06 июня 2025 11:38  [435] Дети будущего. Как поездка в Иннополис изменила школьников из Нижегородской области
04 июня 2025 18:20  [406] Нижегородские ученые создали программу для упрощения расчета ветровой нагрузки
03 июня 2025 19:02  [570] Спутник "Лобачевский" показали на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде
20 мая 2025 08:00  [535] Нижегородские ученые показали процесс зарождения молнии
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных