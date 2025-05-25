Дело о фиктивных ДТП на миллионы рублей дошло до нижегородского суда Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование масштабного уголовного дела, фигурантами которого стали 46 человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования и участии в преступном сообществе.

По данным следственного управления СК России по Нижегородской области, 40 человек обвиняются в совершении 45 эпизодов страхового мошенничества по части 2 статьи 159.5 УК РФ. Еще шестерых следствие считает участниками организованной преступной группы. Им вменяются более тяжкие составы — часть 4 статьи 159.5 и часть 2 статьи 210 УК РФ.

Как установило следствие, с 2020 по 2022 год участники преступной схемы инсценировали десятки дорожно-транспортных происшествий в разных районах Нижнего Новгорода. Для реализации плана злоумышленники приобретали автомобили премиум-класса и оформляли их на подставных лиц.

Затем инсценировались аварии с участием этих машин. После оформления фиктивных ДТП обвиняемые направляли в страховые компании поддельные документы, на основании которых получали выплаты. Общая сумма ущерба, причинённого страховым организациям, превысила 12 миллионов рублей.

На время расследования всем фигурантам были избраны меры пресечения, включая подписку о невыезде, запрет на определённые действия и обязательство соблюдать надлежащее поведение.

Для частичного возмещения ущерба следствием был наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемых на сумму свыше 3 миллионов рублей.

В настоящее время следственные действия завершены, собрана необходимая доказательная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будут судить страховых аферистов за хищение 11 млн рублей.