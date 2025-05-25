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Происшествия

Аферисты украли у нижегородцев почти 65 миллионов рублей за неделю

17 июня 2025 15:55  [162] Происшествия
Аферисты украли у нижегородцев почти 65 миллионов рублей за неделю

Сотрудники полиции Нижегородской области зафиксировали 118 случаев мошенничества, совершённых с 9 по 15 июня 2025 года. Преступники использовали разнообразные схемы обмана, в результате которых жители региона потеряли более 65 миллионов рублей.

Наиболее распространённой оказалась схема с "звонком от службы безопасности банка" — по ней пострадали 44 человека. Также часто встречались предложения "дополнительного заработка" (21 случай) и мошенничество при онлайн-покупках (18 случаев). Остальные эпизоды касаются других способов введения граждан в заблуждение.

Правоохранители призывают жителей региона быть внимательнее и заранее знакомиться с распространёнными сценариями мошенничества, чтобы не попасться на уловки злоумышленников.

Один из пострадавших — молодой житель Нижнего Новгорода — на протяжении двух недель общался по телефону с человеком, представившимся сотрудником госструктуры. Лжеспециалист уверил мужчину, что его банковский счёт находится под угрозой, и убедил оформить несколько кредитов в разных банках. Нижегородец взял в долг 2 253 445 рублей, добавил к ним личные сбережения в размере 443 000 рублей и перевёл всю сумму — 2 696 445 рублей — на указанный счёт. После этого связь с "сотрудником" оборвалась.

В Кстове 22-летний молодой человек стал жертвой обмана, поверив в розыгрыш денежных призов в одном из мессенджеров. Ознакомившись с комментариями под постом, он решил поучаствовать в акции и дважды перевёл деньги — всего 19 500 рублей. Однако никакого выигрыша он так и не получил.

Житель Дзержинска наткнулся на объявление о сдаче квартиры в аренду на популярной интернет-площадке. Связавшись с предполагаемым арендодателем через мессенджер, он договорился об условиях и перевёл предоплату в размере 21 000 рублей. После этого "владелец квартиры" перестал выходить на связь, а жильё потерпевшему так и не предоставили.

Полиция напоминает: не передавайте персональные данные и реквизиты карт посторонним, не оформляйте кредиты по чужому указанию и не переводите деньги незнакомцам. В случае сомнений лучше проконсультироваться с близкими или обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что аферист выманил у нижегородки почти 2 млн рублей под предлогом инвестиций.

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Теги:
МВД Мошенничество
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