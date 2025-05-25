  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июня 2025 18:00  [60] Роспотребнадзор усилил меры после выявления двух случаев кори в Нижнем Новгороде
23 июня 2025 17:58  [51] Евгений Люлин почтил память героев Великой Отечественной войны в Бресте
23 июня 2025 17:24  [94] Нижегородский автобус №39 пустят по новому маршруту с июля
23 июня 2025 16:29  [120] Более 30 раз оштрафовали "черных" ассенизаторов в Нижнем Новгороде в 2025 году
23 июня 2025 16:12  [110] Ремонт Московского шоссе в Нижнем Новгороде начнется 25 июня
23 июня 2025 15:53  [180] Нижегородские врачи отключили от ИВЛ пострадавших при взрыве в Нальчике
23 июня 2025 15:22  [97] Ольга Кольчик: "На приемах в "Поездах здоровья" врачи всегда проявляют онконастороженность"
23 июня 2025 15:15  [166] Нижегородский минград выдал разрешение на планировку территорий конгресс-центра
23 июня 2025 14:58  [175] Ученый ПИМУ объяснил, почему вакцина от ВИЧ в США пока не решает проблему
23 июня 2025 14:40  [172] Wi-Fi в нижегородском метро пока не появится
Общество

Роспотребнадзор усилил меры после выявления двух случаев кори в Нижнем Новгороде

23 июня 2025 18:00  [60] Общество
Роспотребнадзор усилил меры после выявления двух случаев кори в Нижнем Новгороде

Сотрудники нижегородского Роспотребнадзора приступили к проведению противоэпидемических мероприятий после выявления двух случаев кори у детей в Советском районе областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

В связи с регистрацией заболевания специалисты ведомства оперативно начали комплексную работу по ограничению распространения инфекции.

В образовательные учреждения направлены предписания о введении дополнительных санитарных мер. В частности, предписано ограничить посещение школы для учеников и сотрудников, не имеющих сведений о вакцинации от кори или перенесённом заболевании. Также предусмотрена заключительная дезинфекция помещений.

Помимо этого, предписания получили детские и взрослые медицинские учреждения по месту жительства заболевших. Им поручено установить медицинское наблюдение за контактными лицами и провести иммунизацию по эпидемическим показаниям.

Специалисты Роспотребнадзора уже определили круг контактных лиц и продолжают профилактическую работу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Роспотребнадзор Советский район
Поделиться:
Новости по теме
13 июня 2025 15:30  [908] Жителям Нижегородской области напомнили про вакцинацию от кори
09 июня 2025 17:30  [612] В Россию из-за антиваксеров масштабно вернулись корь, краснуха и коклюш
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных