Роспотребнадзор усилил меры после выявления двух случаев кори в Нижнем Новгороде

Сотрудники нижегородского Роспотребнадзора приступили к проведению противоэпидемических мероприятий после выявления двух случаев кори у детей в Советском районе областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
В связи с регистрацией заболевания специалисты ведомства оперативно начали комплексную работу по ограничению распространения инфекции.
В образовательные учреждения направлены предписания о введении дополнительных санитарных мер. В частности, предписано ограничить посещение школы для учеников и сотрудников, не имеющих сведений о вакцинации от кори или перенесённом заболевании. Также предусмотрена заключительная дезинфекция помещений.
Помимо этого, предписания получили детские и взрослые медицинские учреждения по месту жительства заболевших. Им поручено установить медицинское наблюдение за контактными лицами и провести иммунизацию по эпидемическим показаниям.
Специалисты Роспотребнадзора уже определили круг контактных лиц и продолжают профилактическую работу.
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