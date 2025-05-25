Роспотребнадзор усилил меры после выявления двух случаев кори в Нижнем Новгороде Общество

Сотрудники нижегородского Роспотребнадзора приступили к проведению противоэпидемических мероприятий после выявления двух случаев кори у детей в Советском районе областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

В связи с регистрацией заболевания специалисты ведомства оперативно начали комплексную работу по ограничению распространения инфекции.

В образовательные учреждения направлены предписания о введении дополнительных санитарных мер. В частности, предписано ограничить посещение школы для учеников и сотрудников, не имеющих сведений о вакцинации от кори или перенесённом заболевании. Также предусмотрена заключительная дезинфекция помещений.

Помимо этого, предписания получили детские и взрослые медицинские учреждения по месту жительства заболевших. Им поручено установить медицинское наблюдение за контактными лицами и провести иммунизацию по эпидемическим показаниям.

Специалисты Роспотребнадзора уже определили круг контактных лиц и продолжают профилактическую работу.