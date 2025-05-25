Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 июня 2025 15:30  [107] Жителям Нижегородской области напомнили про вакцинацию от кори
13 июня 2025 15:08  [197] Нейросеть из Китая помогла нижегородке выиграть в лотерею
13 июня 2025 13:36  [142] Нижегородцев предупредили об опасности мытья волос капсулами для стирки
13 июня 2025 11:47  [264] Нижегородских волонтеров наградили за помощь после катастрофы в Анапе
13 июня 2025 09:00  [437] Ливни и град накроют Нижегородскую область
12 июня 2025 18:50  [342] Мэппинг в честь Дня России появится на Нижегородском кремле
12 июня 2025 17:42  [987] Опубликован мастер-план для 30-этажного ЖК с ТЦ в Верхних Печерах
12 июня 2025 17:10  [340] Нижегородская телебашня окрасится в российский триколор в День России
12 июня 2025 15:02  [360] Глеб Никитин вручил паспорта юным нижегородцам в День России
12 июня 2025 13:00  [401] 100-метровый триколор растянули на Стрелке в честь Дня России (видео)
Общество

Жителям Нижегородской области напомнили про вакцинацию от кори

13 июня 2025 15:30  [107] Общество
Жителям Нижегородской области напомнили про вакцинацию от кори

Фото: Кира Мишина

В 2024 году в Нижегородской области курс вакцинации от кори прошли около 33 тысяч человек. Из них подавляющее большинство — более 26 тысяч — составили дети. Данную информацию предоставил главный редактор ИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

С начала 2025 года ежемесячно прививались до 2500 жителей региона. Основной акцент был сделан на детей и подростков. Наибольшее число привитых зафиксировано в апреле — тогда вакцину получили 3135 человек.

Однако, как отмечает Никонов, этих темпов недостаточно для эффективной борьбы с инфекцией. В масштабах страны заболеваемость корью за прошлый год увеличилась почти в два раза — с 8,92 до 15,35 случая на 100 тысяч населения. Подавляющее большинство заболевших не имели прививки.

Инфекционист Екатерина Кулова подчеркнула, что снижение уровня коллективного иммунитета напрямую связано с массовыми отказами от вакцинации. По ее словам, "кто-то боится, кто-то следует моде, кто-то что-то услышал, но при этом считает своим долгом обязательно не вакцинироваться".

Она также напомнила о стандартном графике прививок от кори. Первую вакцинацию детям делают в возрасте 12 месяцев, а повторную — в 6 лет. Взрослым рекомендуется ревакцинация в 35 лет. Женщинам, планирующим беременность, следует пройти вакцинацию за два месяца до зачатия.

Ранее нижегородцев предупредили об опасности мытья волос капсулами для стирки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцинация Врачи Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2025 13:35  [572] Нижегородский врач объяснила, в какое время солнце наименее опасно для кожи
07 июня 2025 11:59  [771] Нижегородский врач предупредил об опасности модных детокс-клизм
05 июня 2025 15:30  [406] 40 медиков устроились в Нижегородскую областную стоматологию в 2025 году
01 июня 2025 12:15  [802] Сложную операцию на колене юному спортсмену из Орла выполнил нижегородский врач
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных