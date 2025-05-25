Жителям Нижегородской области напомнили про вакцинацию от кори Общество

Фото: Кира Мишина

В 2024 году в Нижегородской области курс вакцинации от кори прошли около 33 тысяч человек. Из них подавляющее большинство — более 26 тысяч — составили дети. Данную информацию предоставил главный редактор ИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

С начала 2025 года ежемесячно прививались до 2500 жителей региона. Основной акцент был сделан на детей и подростков. Наибольшее число привитых зафиксировано в апреле — тогда вакцину получили 3135 человек.

Однако, как отмечает Никонов, этих темпов недостаточно для эффективной борьбы с инфекцией. В масштабах страны заболеваемость корью за прошлый год увеличилась почти в два раза — с 8,92 до 15,35 случая на 100 тысяч населения. Подавляющее большинство заболевших не имели прививки.

Инфекционист Екатерина Кулова подчеркнула, что снижение уровня коллективного иммунитета напрямую связано с массовыми отказами от вакцинации. По ее словам, "кто-то боится, кто-то следует моде, кто-то что-то услышал, но при этом считает своим долгом обязательно не вакцинироваться".

Она также напомнила о стандартном графике прививок от кори. Первую вакцинацию детям делают в возрасте 12 месяцев, а повторную — в 6 лет. Взрослым рекомендуется ревакцинация в 35 лет. Женщинам, планирующим беременность, следует пройти вакцинацию за два месяца до зачатия.

Ранее нижегородцев предупредили об опасности мытья волос капсулами для стирки.