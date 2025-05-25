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Девушка утонула в Оке на Автозаводе. О трагедии сообщили в пресс-службе нижегородского управления МЧС.
По имеющейся информации, тело утонувшей достали из реки работники аварийно-спасательного отряда. Личность погибшей пока не установлена.
Причины случившегося выясняют правоохранители.
Отметим, что это не первый случай гибели на воде в Нижегородской области в июне. 13-го числа стало известно о трагедии в Дзержинске — там утонула молодая женщина. 10 июня в водоемах погибли двое мужчин. А в первых числах месяца на Бору утонул 19-летний парень.
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