Девушка утонула в Оке на Автозаводе Происшествия

Фото: Кира Мишина

Девушка утонула в Оке на Автозаводе. О трагедии сообщили в пресс-службе нижегородского управления МЧС.

По имеющейся информации, тело утонувшей достали из реки работники аварийно-спасательного отряда. Личность погибшей пока не установлена.

Причины случившегося выясняют правоохранители.

Отметим, что это не первый случай гибели на воде в Нижегородской области в июне. 13-го числа стало известно о трагедии в Дзержинске — там утонула молодая женщина. 10 июня в водоемах погибли двое мужчин. А в первых числах месяца на Бору утонул 19-летний парень.