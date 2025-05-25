Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь Общество

Фото: минэкологии Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задействованы мобильные экологические бригады, которые оперативно реагируют на сообщения о неприятных запахах в разных районах города. Как сообщили в министерстве экологии Нижегородской области, специалисты круглосуточно отслеживают данные с территориальной сети экологического мониторинга. Это позволяет быстро направлять передвижную лабораторию ГБУ "Экология региона" в нужные точки для отбора проб воздуха и анализа его состава.

Передвижная лаборатория следует по специальному маршруту, который корректируется в течение суток в зависимости от поступающих сигналов от мобильных бригад. При этом учитываются направление ветра и колебания концентрации загрязняющих веществ для определения возможных источников запаха.

По информации министерства, в минувшие выходные превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зафиксировано не было.

К мониторингу подключаются и общественные организации. Активисты выезжают на места, откуда поступают жалобы, общаются с жителями и проводят замеры загрязняющих веществ с помощью газоанализаторов.

Сообщить о неприятном запахе можно в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу по телефону 8 (831) 433-22-11. Все обращения оперативно передаются в работу.

Администрация Нижнего Новгорода, в свою очередь, продолжает борьбу с "черными" ассенизаторами, незаконно сливающими стоки в ливневую канализацию. В 2025 году они были оштрафованы более 30 раз.

Напомним, что жители областного центра регулярно жалуются на неприятный запах, который время от времени ощущается в разных частях города. В связи с этим в Нижнем Новгороде ввели круглосуточный мониторинг воздуха.