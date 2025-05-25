Круглосуточный мониторинг воздуха введен в Нижнем Новгороде из-за жалоб на запах Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде развернута круглосуточная система оперативного контроля за качеством атмосферного воздуха. Поводом для усиленных мер стали многочисленные обращения горожан, жалующихся на неприятные запахи в разных районах города.

В министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области сообщили, что для решения проблемы создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства, администрации города, управления Роспотребнадзора, Нижегородского Водоканала и другие.

В анализе задействована и мобильная лаборатория ГБУ "Экология региона". Она работает в круглосуточном режиме, а также оперативно выезжает на места при поступлении информации о запахе, чтобы отобрать и проанализировать пробы воздуха.

"Несколько суток подряд в круглосуточном режиме работает межведомственная рабочая группа. Мы делаем комплексный анализ всех потенциальных источников: водоканала, станции аэрации, канализационных насосных станций. Мобильные группы с газоанализаторами обследуют территорию. Органы власти обеспокоены ситуацией и активно работают над решением", — заявил министр экологии региона Владимир Тужилин.

Глава ведомства также отметил, что лично побывал на станции аэрации. "Конечно, специфический аромат присутствует, но не могу сказать, что сильно пахнет. Что этот аромат может распространиться на всю территорию города — также сказать не могу", — уточнил он.

"Обязательно разберемся и сделаем объективный вывод, что является источником запаха. Самое главное — определить, какие меры нужно принять, чтобы такие ситуации не повторялись", — добавил он.

Напомним, жители Нижнего Новгорода регулярно сообщают о неприятных запахах, которые время от времени ощущаются в разных частях города.