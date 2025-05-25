Неприятный запах в верхней части города снова потревожил нижегородцев

Жители Нижнего Новгорода снова пожаловались в социальных сетях на неприятный запах в ночь с 17 на 18 июня, а также утром 18 июня.
Сообщения о зловонии поступали в основном из верхней части: Советского, Приокского и Нижегородского районов.
В нижней части смрад беспокоил только жителей Ленинского района.
Отмечается, что особенно сильный запах канализации наблюдался в Верхних Печерах, в районе улицы Бекетова, на Анкудиновском шоссе, в ЖК "Новая Кузнечиха" и "Цветы". Жители города также обратили внимание, что никакого тумана сегодня утром не наблюдалось.
По данным телеграм-бота "Воздух 42", нижегородцы поставили более 80 отметок о загрязнении воздуха в минувшую ночь.
Напомним, на прошлой неделе жители Нижнего Новгорода уже жаловались на вонь, которая усилилась из-за накрывшего город тумана. Роскомнадзор провел исследование и не выявил превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
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