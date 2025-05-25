Накопить с господдержкой: как работает программа долгосрочных сбережений Экономика

Программа долгосрочных сбережений (ПДС), стартовавшая 1 января 2024 года, набирает популярность среди россиян. По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, за первые полтора года заключено уже пять миллионов договоров.

ПДС призвана помочь гражданам создать долгосрочные накопления с государственной поддержкой. Как телеканалу "360" пояснил эксперт по защите капитала Иван Орлов, речь идет о новой системе, ориентированной на формирование "подушки безопасности" — средств, которые можно будет использовать на важные цели в будущем.

Как устроена программа

Согласно условиям программы, выплаты по ней возможны только при наступлении определенных оснований: спустя 15 лет участия или при достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 — для мужчин).

Инвестиционный советник и налоговый консультант Юлия Хайдер отмечает, что заключить договор могут граждане от 18 до 65 лет. При этом участие в ПДС добровольное.

Минимальный взнос для получения софинансирования от государства — 2000 рублей в год. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) устанавливает сумму взноса, а зарегистрироваться можно через "Госуслуги", МФЦ или напрямую.

Налоговые льготы и ограничения

Государство предоставляет налоговые вычеты на взносы, но важно учитывать: оформить можно не более двух договоров. При большем количестве право на вычет теряется. Также освобождение от налога на доходы физических лиц действует только в пределах 30 миллионов рублей при выплатах по ПДС.

Хайдер подчеркивает: стабильный доход — ключевой фактор для эффективного участия в программе.

Как работает государственное софинансирование

В первые три года государство добавляет к взносам участников дополнительное финансирование — до 36 тысяч рублей ежегодно. Сумма зависит от того, сколько человек сам откладывает. Однако при минимальных взносах рассчитывать на серьезную прибавку не стоит — накопления не смогут покрыть даже инфляцию.

Средства в программе накапливаются минимум 15 лет или до достижения пенсионного возраста. Досрочное изъятие возможно лишь в исключительных случаях — например, при тяжелом заболевании или смерти кормильца. В таких ситуациях потребуется предоставить подтверждающие документы.

Кроме того, накопления застрахованы государством (аналогично банковским вкладам). Это снижает риски потери средств, отметил Орлов.

Перевод замороженной пенсии

По словам Хайдер, граждане могут перевести средства из накопительной пенсии в ПДС. Это можно сделать через "Госуслуги" или в НПФ. Существует два способа:

Срочный перевод — возможен, если с предыдущего прошло не менее пяти лет. При этом фиксируется доход, и вся сумма направляется в ПДС.

Досрочный — заявление подается в течение года, а сам перевод завершается до 31 марта следующего. Например, при подаче заявки в 2025 году перевод завершится к 31 марта 2026-го.

Какие выплаты предусмотрены

Размер и формат выплат зависят от регулярности и объема взносов, государственной поддержки, инвестиционной доходности и срока участия. Возможны три варианта:

единовременная выплата — сразу вся накопленная сумма;

периодические платежи — регулярные выплаты в течение не менее 10 лет;

пожизненная пенсия — выплаты до конца жизни, если условия НПФ это позволяют.

Хайдер обращает внимание, что доходность НПФ — важный фактор. Сейчас она составляет около 6-8 % годовых (примерно на уровне начала 2000-х годов).

Наследование накоплений

Накопленные средства можно передать по наследству, если выплаты еще не начались. Чтобы упростить процесс, рекомендуется заранее указать наследников в договоре. Если же гражданин начал получать пожизненные выплаты, то остаток не наследуется, как в случае с обычной пенсией.

Кому это может быть выгодно

Финансист Орлов советует участвовать в программе гражданам от 25 до 45 лет, особенно тем, кто имеет стабильный доход. ПДС может стать альтернативой пенсионным схемам для самозанятых и предпринимателей.

Хайдер добавил, что программа будет полезна тем, кто хочет научиться копить на крупные цели. Государственная поддержка и налоговые льготы мотивируют делать регулярные взносы, а инвестиционный доход увеличивает итоговую сумму.

Для тех, кто ищет надежные инвестиционные инструменты, ПДС предоставляет важное преимущество — государственную защиту вложений даже в случае проблем у фонда.