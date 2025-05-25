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Общество

Нижегородских дачников предостерегли от заражения червями после инцидента в ХМАО

24 июня 2025 11:24  [83] Общество
Нижегородских дачников предостерегли от заражения червями после инцидента в ХМАО

Фото: Александр Воложанин

В Ханты-Мансийске врачи спасли 47-летнего мужчину, у которого в сердце обнаружили личинки ленточных червей. Медики диагностировали у пациента эхинококкоз — тяжелое паразитарное заболевание с высоким уровнем смертности. В связи с этим врачи напомнили о рисках заражения, особенно актуальных для дачников.

Как телеканалу "360" рассказал педиатр Павел Бережанский, заболевание вызывается личинками эхинококка. Они могут попасть в организм человека разными путями: через загрязненную воду, немытые овощи, контакт с почвой, а также при употреблении непрожаренного мяса животных, таких как коза или корова.

После попадания внутрь организма личинка может остаться в кишечнике, а может проникнуть в кровоток и разнестись по разным органам. Чаще всего паразиты оседают в печени или легких, но бывают случаи, когда они попадают в сердце или даже мозг. Там личинка окружает себя капсулой, которая постепенно увеличивается в размерах — на один-три сантиметра в год.

Изначально заболевание может не проявляться, однако со временем капсула начинает оказывать давление на окружающие ткани и органы. Это вызывает общую интоксикацию организма, аллергические реакции, слабость, субфебрильную температуру и другие неприятные симптомы.

"У нас был случай, когда у ребенка в мозге капсула достигла 12 сантиметров. Это образование выделяет токсины и сдавливает ткани. А если она лопается, это может вызвать инфекционно-токсический шок и привести к гибели", — пояснил Бережанский.

Наиболее опасным считается поражение сердца. В этом случае эхинококк может нарушить работу жизненно важного органа. Кроме того, при разрыве капсулы жидкость, в которой плавает личинка, становится угрозой для всего организма.

Особое внимание врач обратил на то, что в группу риска входят дачники. По словам Бережанского, гельминты часто находятся в удобрениях и компосте. Если после работы с почвой не вымыть руки, личинки могут попасть в организм.

Также он напомнил, что любые овощи и фрукты, даже выращенные на собственном участке, необходимо тщательно мыть. Не менее важно — следить за качеством мяса: продукты должны быть полностью прожарены. Воду стоит пить только очищенную, поскольку речная и водоемная может быть заражена.

Отдельно специалист предостерег от так называемого "правила пяти секунд", согласно которому упавшую на пол еду якобы можно поднять и съесть, если сделать это быстро. "Микробы попадают на пищу моментально", — подчеркнул он.

Врачи рекомендуют жителям Нижегородской области, особенно дачникам, внимательно относиться к профилактике паразитарных заболеваний, соблюдать личную гигиену и не пренебрегать простыми, но важными мерами предосторожности.

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Теги:
Медицина и здоровье Сад и огород
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