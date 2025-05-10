Стафилококк и кишечную палочку обнаружили на нижегородских мясных предприятиях Общество

Фото: Александр Воложанин

Золотистый стафилококк и кишечную палочку обнаружили специалисты нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" в образцах их перерабатывающих предприятий региона. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Отмечается, что с 9 января по 30 апреля 2025 года в отдел пищевой микробиологии и молекулярных исследований поступило 2967 образцов смывов с технологического оборудования, а также с рук и одежды сотрудников пищевых и мясоперерабатывающих цехов.

Специалисты провели 3809 лабораторных исследований. Они проверяли наличие бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл, листерий, золотистого стафилококка, цист патогенных кишечных простейших и яиц гельминтов.

По результатам анализов в 94 образцах выявили бактерии группы кишечной палочки. В одном случае обнаружен золотистый стафилококк. В ФГБУ подчеркнули, что эти находки свидетельствуют о недостаточной санитарной обработке оборудования и инвентаря на ряде предприятий.

Все данные внесены в автоматизированную систему "ВЕСТА" и переданы заказчику для принятия необходимых мер.

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