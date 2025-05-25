Суд конфисковал оборудование у владельцев подпольного казино в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 13 игровых автоматов и 3 платежных терминала, ранее изъятых у участников нелегального игорного бизнеса, были переданы в собственность государства. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Ранее Канавинский районный суд признал пятерых местных жителей виновными в незаконной организации азартных игр. Как установило следствие, обвиняемые оборудовали подпольное казино в подвальном помещении нежилого здания.

Игры проводились с использованием специализированной техники, в том числе через интернет, что нарушает действующее законодательство — в России проведение азартных игр разрешено только в специально отведённых игорных зонах.

Каждый из участников получал регулярное денежное вознаграждение за участие в противоправной деятельности. Суд постановил конфисковать всё изъятое оборудование и передать его в Территориальное управление Росимущества в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде шесть женщин были признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.