Предполагаемого "вора в законе" этапировали из Москвы в Нижний Новгород Происшествия

В СИЗО-2 Нижнего Новгорода доставлен 53-летний Алексей Иванов, задержанный ранее в Новой Москве по подозрению в причастности к незаконной игорной деятельности.

По данным "Ъ-Приволжье", мужчину этапировали в рамках расследования уголовного дела, связанного с подпольным казино, которое, по данным следствия, действовало на Рождественской улице в Нижнем Новгороде. В рамках того же дела в столице и Нижнем Новгороде были задержаны еще 18 предполагаемых участников организованной группы.

По информации правоохранительных органов, Алексей Иванов может иметь криминальный статус и известен как "Леха Московский". Следствие не исключает, что в дальнейшем ему будет предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ — "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

В свою очередь, адвокат Иванова Алексей Скворцов отвергает подобные обвинения. Он утверждает, что его подзащитный не связан с преступным миром, является отцом четверых детей и предпринимателем.

Защитник подчеркнул: Иванов вел законопослушную жизнь, не имел никаких связей с криминальными кругами и намерен отстаивать свою невиновность. Также сообщается, что на решение суда о мере пресечения подана апелляционная жалоба.