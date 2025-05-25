Жительница Дзержинска зарезала своего отца

В Дзержинске Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в убийстве собственного отца.
По данным следствия, трагедия произошла 23 июня 2025 года в одной из квартир на улице Октябрьской. Во время конфликта с отцом женщина, находясь в состоянии сильного эмоционального напряжения, нанесла ему не менее восьми ударов ножом в область туловища.
От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
Подозреваемая полностью признала свою вину в содеянном. В ближайшее время ей будет официально предъявлено обвинение. Следствие также планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета продолжают проводить необходимые следственные действия. Их цель — установить все обстоятельства происшествия, а также выяснить причины и условия, приведшие к трагедии.
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