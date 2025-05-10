17-летний юноша зарезал мачеху в Нижегородской области Происшествия

Сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя Семеновского района, подозреваемого в убийстве женщины — сожительницы его отца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным правоохранительных органов, между подростком и женщиной возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры молодой человек нанес ей несколько ножевых ранений в область тела.

Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Микрорайон в деревне Огибное. В полицию поступило сообщение о пострадавшей с ножевыми ранениями. Прибывшие на место правоохранители обнаружили женщину без признаков жизни — от полученных травм она скончалась до прибытия медиков.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство".

В результате совместных действий сотрудников полиции и следователей СК России по Нижегородской области подозреваемого удалось установить и задержать по горячим следам. В настоящее время ведется расследование. Следствие ходатайствует о заключении юноши под стражу в качестве меры пресечения.

Ранее сообщалось, что финалистку конкурса "Миссис Россия" нижегородку Наталью Маурер убили в Москве. По подозрению в совершении этого преступления арестован хирург Николай Паштаев.