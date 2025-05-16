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Происшествия

20-летняя девушка зарезала 33-летнего знакомого в Лысковском округе

16 мая 2025 20:00  [142] Происшествия
20-летняя девушка зарезала 33-летнего знакомого в Лысковском округе

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Жительницу Лысковского района арестовали по обвинению в убийстве знакомого. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. 

Трагедия произошла 12 мая в селе Макарьево. По версии следствия, в доме на улице Советской между 20-летней обвиняемой и ее 33-летним знакомым вспыхнула ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом в грудь.

От полученного ранения потерпевший скончался по дороге в больницу.

Следователи предъявили женщине обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас сотрудники СК продолжают проводить необходимые следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, при которых случилось преступление.

Ранее сообщалось, что двух жителей Бора осудят за попытку убийства шести человек. 

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Теги:
Лысковский район Убийство
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