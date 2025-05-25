Нижегородцам рассказали, какой будет погода в День молодежи Общество

Фото: Анастасия Назарова

В День молодежи, 28 июня, в Нижнем Новгороде установится прохладная и преимущественно пасмурная погода. Такой прогноз дает сервис "Яндекс Погода".

Утром ожидается переменная облачность, а температура воздуха составит около +15 °C. К обеду потеплеет до +19 °C. Однако небо затянет плотными облаками. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-5 метров в секунду.

К вечеру облачность начнет рассеиваться, а температура немного снизится — до +18 °C. Ближе к ночи небо прояснится полностью, и столбики термометров опустятся до +13 °C. Ветер сменит направление на северное и ослабнет до 2 метров в секунду.

Напомним, что ранее нижегородцам пообещали умеренное тепло и дожди в конце июня. Также сообщалось, что дожди придут в Нижний Новгород во второй половине июня.