Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Власти упразднили Кстовский округ
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 июня 2025 16:00  [0] Нижегородская больница примет детей со всей России на бесплатный гемодиализ
25 июня 2025 15:50  [46] ОМК открыла прием заявок на конкурс социальных инициатив с грантами до 250 тысяч рублей
25 июня 2025 15:39  [68] Память трех погибших на СВО бойцов увековечат в Нижнем Новгороде
25 июня 2025 15:20  [101] МЧС предупредило жителей Нижегородской области о мощных ливнях
25 июня 2025 15:09  [109] Подростки получают химические ожоги ради лайков в TikTok
25 июня 2025 14:47  [106] Нижегородские молодожены опоздали на собственную свадьбу из-за чужого долга
25 июня 2025 14:27  [121] Новый корпус нижегородской школы №93 построят на улице Мечникова
25 июня 2025 13:58  [142] Нижегородцам напомнили о важности обращения за помощью к психологам
25 июня 2025 13:40  [150] Знакомые "похищенной" студентки ННГУ не верят в версию с челленджем
25 июня 2025 13:26  [151] Красносельскую улицу частично открыли для транспорта после ремонта путей
Общество

Память трех погибших на СВО бойцов увековечат в Нижнем Новгороде

25 июня 2025 15:39  [68] Общество
Память трех погибших на СВО бойцов увековечат в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Память трёх бойцов, погибших в ходе СВО, увековечат в Нижнем Новгороде. Соответствующее решение было принято на заседании городской думы, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Депутаты одобрили предложение Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде. С докладом выступила начальник управления по обеспечению деятельности гордумы Ирина Пугаева.

По её словам, предлагается установить мемориальные доски в память о водителе отдельного гвардейского батальона Илье Агафонове (рядовой), разведчике-радиотелефонисте Сергее Зайцеве (рядовой) и старшем разведчике Дмитрии Максимове (младший сержант) — в школах №101, №97 и №29 соответственно.

Илья Агафонов родился 20 июня 1994 года. В октябре 2022 года был призван по мобилизации. С ноября проходил службу в отдельном гвардейском батальоне материального обеспечения в автомобильной роте подвоза боеприпасов на территории ЛНР. В конце февраля 2024 года был откомандирован на эвакуацию раненых и погибших в село Терное, где 4 марта 2024 года погиб, успев спасти раненого товарища и укрыть его от дрона-камикадзе. 

Сергей Зайцев родился 6 марта 2002 года. В марте 2023 года заключил контракт с Вооружёнными силами РФ и добровольно поступил на военную службу. В июле 2023 года за проявленный на поле боя героизм был награждён орденом Мужества. За время службы дважды получал тяжёлые ранения, но возвращался в строй. 15 февраля 2024 года погиб при выполнении боевой задачи. Указом президента РФ Владимира Путина от 16 апреля 2024 года награждён орденом Мужества посмертно.

Дмитрий Максимов родился 21 марта 1989 года. В 2013-2017 годах проходил службу по контракту в Росгвардии в разведывательном батальоне в должности старшего разведчика в Шумиловской бригаде. В 2014 году участвовал в обеспечении порядка и охраны на XXII Олимпийских и XI Паралимпийских играх в Сочи. В 2018-2024 годах служил по контракту в 96-й бригаде разведки в звании младшего сержанта. В 2019-2021 годах принимал участие в военной операции в Сирии. С февраля 2022 года участвовал в СВО. В январе 2024 года получил осколочное ранение, после выздоровления вернулся в строй. 19 марта 2024 года погиб при выполнении боевого задания. Награждён медалью "За отвагу" и орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что мемориал погибшим бойцам СВО установили в поселке Мулино Володарского муниципального округа. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Память СВО
Поделиться:
Новости по теме
02 июня 2025 17:52  [678] Граффити в память об участнике СВО появилось в Автозаводском районе
31 мая 2025 09:25  [737] Подвиг бойца СВО увековечили возле школы в Ветлуге
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных