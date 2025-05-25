Память трех погибших на СВО бойцов увековечат в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Память трёх бойцов, погибших в ходе СВО, увековечат в Нижнем Новгороде. Соответствующее решение было принято на заседании городской думы, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Депутаты одобрили предложение Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде. С докладом выступила начальник управления по обеспечению деятельности гордумы Ирина Пугаева.

По её словам, предлагается установить мемориальные доски в память о водителе отдельного гвардейского батальона Илье Агафонове (рядовой), разведчике-радиотелефонисте Сергее Зайцеве (рядовой) и старшем разведчике Дмитрии Максимове (младший сержант) — в школах №101, №97 и №29 соответственно.

Илья Агафонов родился 20 июня 1994 года. В октябре 2022 года был призван по мобилизации. С ноября проходил службу в отдельном гвардейском батальоне материального обеспечения в автомобильной роте подвоза боеприпасов на территории ЛНР. В конце февраля 2024 года был откомандирован на эвакуацию раненых и погибших в село Терное, где 4 марта 2024 года погиб, успев спасти раненого товарища и укрыть его от дрона-камикадзе.

Сергей Зайцев родился 6 марта 2002 года. В марте 2023 года заключил контракт с Вооружёнными силами РФ и добровольно поступил на военную службу. В июле 2023 года за проявленный на поле боя героизм был награждён орденом Мужества. За время службы дважды получал тяжёлые ранения, но возвращался в строй. 15 февраля 2024 года погиб при выполнении боевой задачи. Указом президента РФ Владимира Путина от 16 апреля 2024 года награждён орденом Мужества посмертно.

Дмитрий Максимов родился 21 марта 1989 года. В 2013-2017 годах проходил службу по контракту в Росгвардии в разведывательном батальоне в должности старшего разведчика в Шумиловской бригаде. В 2014 году участвовал в обеспечении порядка и охраны на XXII Олимпийских и XI Паралимпийских играх в Сочи. В 2018-2024 годах служил по контракту в 96-й бригаде разведки в звании младшего сержанта. В 2019-2021 годах принимал участие в военной операции в Сирии. С февраля 2022 года участвовал в СВО. В январе 2024 года получил осколочное ранение, после выздоровления вернулся в строй. 19 марта 2024 года погиб при выполнении боевого задания. Награждён медалью "За отвагу" и орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что мемориал погибшим бойцам СВО установили в поселке Мулино Володарского муниципального округа.