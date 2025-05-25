Граффити в память об участнике СВО появилось в Автозаводском районе Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоялось открытие граффити, посвящённого участнику специальной военной операции Павлу Обреже, сообщает НРО ВОД "Волонтёры Победы".

Арт-объект стал частью патриотического проекта "Образ Победы. Герои нашего времени", который реализуется региональным отделением движения "Волонтёры Победы" при поддержке правительства Нижегородской области.

На церемонии открытия присутствовали представители районной администрации, сестра героя, волонтеры и жители города.

Как отметила руководитель нижегородского отделения "Волонтёров Победы" Мария Самоделкина, проект направлен на сохранение памяти о современных героях, которые встали в один ряд с защитниками Отечества времён Великой Отечественной войны.

Павел Обрежа родился в Нижнем Новгороде, окончил индустриальный колледж, прошел срочную службу в армии. В 2020 году участвовал в Параде Победы. Он погиб при выполнении боевого задания в районе села Чистоводка Харьковской области. За проявленное мужество был посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен на Аллее Славы на Старо-Автозаводском кладбище.

Ранее сообщалось, что патриотический мурал, посвященный участнику СВО Самойлычеву, появился на фасаде одного из зданий рядом со школой №1 в Ветлуге.