Дизайн единой школьной формы представили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде представили коллекцию школьной формы, победившую в конкурсе на лучший дизайн. Автором проекта стала Евгения Комиссарова — основатель и руководитель локального бренда GSS, которая вместе со своей командой разработала уникальную коллекцию, учитывающую потребности всех участников образовательного процесса. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Конкурс, организованный при поддержке "Центра 800" и регионального министерства образования, собрал 34 заявки от дизайнеров и студентов профильных вузов. Участники прошли насыщенную образовательную программу: экскурсию на Первую ткацкую фабрику, мастер-классы от международных экспертов и консультации от ведущих специалистов индустрии моды.

Видео предоставлено АНО "Центр 800"

"Этот конкурс — лакмусовая бумажка для нас, которая показывает, насколько мы креативны и способны создавать качественный, современный продукт. Особенно в такой непростой сфере, как школьная форма", — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Евгения Комиссарова рассказала, что проект был реализован всего за два месяца, несмотря на ограниченные ресурсы. "Мы вышли за рамки бюджета, но я всегда за честность и результат. Мы сделали всё возможное, чтобы форма получилась функциональной, красивой и современной", — рассказала дизайнер.

Коллекция строится на идее "классики в современном прочтении". Основой стал серый цвет в двух оттенках, дополненный голубыми акцентами. Важной частью концепции стало использование свободных силуэтов, позволяющих детям чувствовать себя комфортно и свободно.

Зрителям представили парадные и повседневные комплекты для младших и старших школьников. Парадная форма — это классические костюмы-тройки и укороченные жакеты с юбками. Повседневные образы дополнены свитшотами, выполненными из мягкого трикотажа джерси, и рубашками поло, что делает одежду удобной и практичной.

Каждая модель формы продумана с учётом потребностей четырёх ключевых аудиторий: власти, образовательных учреждений, родителей и самих детей.

"Для меня самое главное — это дети. Я хотела, чтобы форма не только дисциплинировала, но и давала свободу для самовыражения", — подчеркнула Евгения Комиссарова.

Особое внимание уделено деталям. Вся одежда снабжена шевронами с гербом региона и подписями с именем, фамилией, школой и классом ученика. А внутренняя подкладка украшена стилизованной картой Нижегородской области.

"Я не стала превращать карту в анимационную историю. Хотелось, чтобы ребёнок, глядя на подкладку, говорил: "Вот здесь живёт мой дедушка, а тут — бабушка“. Это про связь с родиной", — поделилась Евгения.

Каждый комплект продуман с точки зрения как эстетики, так и практичности — от регулируемых жакетов до мягких, но формоустойчивых брюк.

"Мне писали очень много детей, особенно девчонок из старших классов. Они просили: пожалуйста, пусть жакет будет посвободнее. Все следят за модой, и дети — не исключение", — рассказала Комиссарова.

В результате в коллекции появились жакеты, которые можно трансформировать из прямого силуэта в приталенный за счёт встроенных кулисок. Это позволило сохранить строгий стиль, при этом сделав форму более адаптированной под индивидуальные предпочтения учащихся.

Не меньший отклик вызвало введение в школьный гардероб свитшота как элемента повседневной формы. Дети с энтузиазмом восприняли эту идею.

"Когда мы ввели свитшот, дети пищали от радости", — поделилась дизайнер.

Свитшоты выполнены в сером цвете с добавлением голубых акцентов. Для младших школьников на них размещён крупный шеврон, символизирующий региональную принадлежность. У старшеклассников этот элемент выполнен более сдержанно, чтобы сохранить строгость образа.

Евгения Комиссарова призналась: создание коллекции стало настоящим вызовом для команды из семи человек. Работа шла без выходных, в режиме 24/7. Каждый элемент проходил несколько этапов доработки и тестирования, прежде чем попасть в финальную версию.

На презентации не прозвучало, что в дальнейшем будет с представленной коллекцией: станет ли эта форма обязательной для школ, будет ли пилотный проект в каком-то отдельном учебном заведении или она поступит в свободную продажу и родитель сможет ее выбрать для ребенка. Открытым остался и вопрос конечной стоимости комплекта.

"Перед тем, как принять участие в конкурсе, нам были поставлены задачи. Условно, создать парадную и повседневную форму, ограничивая бюджет до 15 тысяч на одну форму, включая всё. Условно, если мы берём костюмную группу, то это брюки, жакет, рубашка, галстук, бабочка, жилетка — вот эти все позиции включены в эту стоимость. Конкретную цену назвать сложно, поскольку для этого требуется глубокий экономический расчет с учетом объема потребления и характеристик целевой аудитории. Мы не проводили таких аналитических подсчетов, поэтому точные цифры сейчас озвучить не можем. Но могу сказать, что повседневная форма, безусловно, обойдется дешевле парадной", - объяснила Комиссарова.

Ранее сообщалось, что последний звонок в 2025 году прозвучал почти для 47 000 нижегородских школьников.