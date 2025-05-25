Нижегородские перевозчики рассматривают возможность запуска Wi-Fi в транспорте

В общественном транспорте Нижнего Новгорода может появиться беспроводной интернет. Соответствующая инициатива сейчас находится в стадии обсуждения, сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Нижегородпассажиравтотрансе" и ГП "Нижегородэлектротранс".
В "НПАТ" уточнили, что в настоящее время установка Wi-Fi в автобусах не запланирована. Тем не менее, в компании считают эту опцию перспективной, поскольку она может повысить комфорт пассажиров и улучшить качество предоставляемых услуг. В связи с этим перевозчик готов рассмотреть внедрение технологии в дальнейшем.
Аналогичная ситуация складывается и в электрическом транспорте. В "НЭТ" подтвердили: вопрос подключения Wi-Fi также находится на стадии рассмотрения, но конкретных решений пока не принято.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" сообщала, что в ближайшее время запуск Wi-Fi в нижегородском метрополитене не планируется.
Также напомним, что в последнее время нижегородцы стали чаще жаловаться на проблемы с мобильным интернетом.
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