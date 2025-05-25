Wi-Fi в нижегородском метро пока не появится

Фото:
Запуск Wi-Fi в нижегородском метрополитене в ближайшее время не планируется. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородское метро".
Вопрос о подключении Wi-Fi в подземке в Нижнем Новгороде по примеру Москвы стоит давно. Однако пока нижегородцы продолжат пользоваться мобильным интернетом, так как компании не стремятся проводить беспроводной интернет в метро.
"В настоящее время от операторов связи не поступало предложений об установке Wi-Fi оборудования в нижегородском метрополитене", - заявляют представители метрополитена.
Напомним, устаревшие турникеты в нижегородском метро заменят за 27 млн рублей.
Ранее сообщалось, что более 125,5 тысячи нижегородцев оплатили проезд в метро по биометрии с декабря 2024 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+