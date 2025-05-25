  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июня 2025 14:58  [54] Ученый ПИМУ объяснил, почему вакцина от ВИЧ в США пока не решает проблему
23 июня 2025 14:40  [81] Wi-Fi в нижегородском метро пока не появится
23 июня 2025 14:29  [74] Сотрудники ГЖД стали участниками "X-WATERS MUROM 2025"
23 июня 2025 14:13  [116] Нижегородцам рассказали, за что у них могут изъять земельный участок
23 июня 2025 13:44  [113] Институт деморафического развития провел нижегородцам лекции по семейной политике
23 июня 2025 13:20  [122] В России предложили ограничить права мигрантов на больничный и декрет
23 июня 2025 13:04  [141] Два случая кори зафиксированы в Советском районе на прошлой неделе
23 июня 2025 12:47  [139] Автобус №27 изменит маршрут из-за трехмесячного ремонта на улице Артельной
23 июня 2025 12:26  [158] Еще два нижегородца вернулись домой из украинского плена
23 июня 2025 12:16  [150] Танцы помогут нижегородцам восстановиться после инсульта
Общество

Wi-Fi в нижегородском метро пока не появится

23 июня 2025 14:40  [81] Общество
Wi-Fi в нижегородском метро пока не появится

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Запуск Wi-Fi в нижегородском метрополитене в ближайшее время не планируется. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородское метро".

Вопрос о подключении Wi-Fi в подземке в Нижнем Новгороде по примеру Москвы стоит давно. Однако пока нижегородцы продолжат пользоваться мобильным интернетом, так как компании не стремятся проводить беспроводной интернет в метро.

"В настоящее время от операторов связи не поступало предложений об установке Wi-Fi оборудования в нижегородском метрополитене", - заявляют представители метрополитена.

Напомним, устаревшие турникеты в нижегородском метро заменят за 27 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 125,5 тысячи нижегородцев оплатили проезд в метро по биометрии с декабря 2024 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет Метро
Поделиться:
Новости по теме
18 июня 2025 18:00  [513] Проект станции "Сормовская" в Нижнем Новгороде подготовят до конца года
18 июня 2025 15:06  [490] Себестоимость одной поездки в нижегородском метро в 2025 году составила 105 рублей
18 июня 2025 13:16  [636] Закупка пяти поездов необходима для трех новых станций нижегородского метро
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных