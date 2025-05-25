Нижегородцы снова жалуются на проблемы с мобильным интернетом

Сбои в работе мобильного интернета вновь наблюдаются в Нижнем Новгороде. Жалобы поступают в основном из верхней части города.
Как сообщают читатели НИА "Нижний Новгород", в Советском и Нижегородском районах проблемы с интернетом и связью появились утром.
Однако перебои коснулись не всех операторов сотовой связи. У одних она работает стабильно. У других интернет ловит слабо или отсутствует вовсе.
Напомним, в конце мая нижегородцы столкнулись в массовыми перебоями интернета в городе.
Ранее сообщалось, что 13 беспилотников сбили ночью 9 июня над Нижегородской областью.
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