Нижегородцы снова жалуются на проблемы с мобильным интернетом

Сбои в работе мобильного интернета вновь наблюдаются в Нижнем Новгороде. Жалобы поступают в основном из верхней части города.

Как сообщают читатели НИА "Нижний Новгород", в Советском и Нижегородском районах проблемы с интернетом и связью появились утром.

Однако перебои коснулись не всех операторов сотовой связи. У одних она работает стабильно. У других интернет ловит слабо или отсутствует вовсе.

Напомним, в конце мая нижегородцы столкнулись в массовыми перебоями интернета в городе.

Ранее сообщалось, что 13 беспилотников сбили ночью 9 июня над Нижегородской областью.