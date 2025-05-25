Проезд и парковку временно ограничат в центре Нижнего Новгорода 26-27 июня

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В центре Нижнего Новгорода с 26 по 27 июня временно перекроют движение транспорта и запретят парковку на ряде улиц. Ограничения связаны с проведением мероприятий, сообщили в мэрии.
С 00:01 26 июня до 15:00 27 июня движение будет закрыто на следующих участках:
В этот же период вводится запрет на остановку и стоянку транспорта по следующим адресам:
Водителей просят заранее убрать автомобили с указанных участков. Машины, оставленные в зоне действия ограничений, будут эвакуированы.
Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы 417-17-07.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать указания дорожных знаков и быть особенно внимательными.
Ранее сообщалось о временном запрете на парковку в районе Нижегородской ярмарки.
Также мы рассказывали об ограничениях, связанных с парадом оркестров (0+) 26 июня.
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