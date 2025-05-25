Проезд и парковку временно ограничат в центре Нижнего Новгорода 26-27 июня Общество

Фото: ЦОДД

В центре Нижнего Новгорода с 26 по 27 июня временно перекроют движение транспорта и запретят парковку на ряде улиц. Ограничения связаны с проведением мероприятий, сообщили в мэрии.

С 00:01 26 июня до 15:00 27 июня движение будет закрыто на следующих участках:

улица Пожарского — от площади Минина и Пожарского до дома №4 по улице Пискунова;

улица Пискунова — от дома №4 до пересечения с улицей Большой Покровской и домом №1 на площади Театральной.

В этот же период вводится запрет на остановку и стоянку транспорта по следующим адресам:

переулок Гранитный;

улица Ашхабадская — от дома №86 по улице Белинского до дома №1/4 по Ашхабадской;

улица Решетниковская — от дома №123 по улице Максима Горького до дома №4А по переулку Гранитный.

Водителей просят заранее убрать автомобили с указанных участков. Машины, оставленные в зоне действия ограничений, будут эвакуированы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы 417-17-07.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать указания дорожных знаков и быть особенно внимательными.

Ранее сообщалось о временном запрете на парковку в районе Нижегородской ярмарки.

Также мы рассказывали об ограничениях, связанных с парадом оркестров (0+) 26 июня.