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Общество

Проезд и парковку временно ограничат в центре Нижнего Новгорода 26-27 июня

25 июня 2025 18:50  [35] Общество
Проезд и парковку временно ограничат в центре Нижнего Новгорода 26-27 июня

Фото: ЦОДД

В центре Нижнего Новгорода с 26 по 27 июня временно перекроют движение транспорта и запретят парковку на ряде улиц. Ограничения связаны с проведением мероприятий, сообщили в мэрии. 

С 00:01 26 июня до 15:00 27 июня движение будет закрыто на следующих участках:

  • улица Пожарского — от площади Минина и Пожарского до дома №4 по улице Пискунова;
  • улица Пискунова — от дома №4 до пересечения с улицей Большой Покровской и домом №1 на площади Театральной.

В этот же период вводится запрет на остановку и стоянку транспорта по следующим адресам:

  • переулок Гранитный;
  • улица Ашхабадская — от дома №86 по улице Белинского до дома №1/4 по Ашхабадской;
  • улица Решетниковская — от дома №123 по улице Максима Горького до дома №4А по переулку Гранитный.

Водителей просят заранее убрать автомобили с указанных участков. Машины, оставленные в зоне действия ограничений, будут эвакуированы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы 417-17-07.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать указания дорожных знаков и быть особенно внимательными.

Ранее сообщалось о временном запрете на парковку в районе Нижегородской ярмарки. 

Также мы рассказывали об ограничениях, связанных с парадом оркестров (0+) 26 июня. 

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Теги:
Дороги Нижегородский район ограничения
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