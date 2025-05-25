  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июня 2025 10:29  [44] Схему дорожного движения хотят изменить на площади Лядова в Нижнем Новгороде
23 июня 2025 10:14  [60] Движение транспорта возле Нижегородской ярмарки закроют на неделю
23 июня 2025 10:00  [96] Кстовское военно-инженерное училище будет восстановлено
23 июня 2025 09:43  [100] Минтранс отсудил у администрации Бора 14 млн рублей за срыв стройки
23 июня 2025 09:14  [99] Нижегородским семьям будут вручать сертификаты на покупку товаров местного производства для малышей
23 июня 2025 09:10  [106] Нарколог Фаворский рассказал, почему подростки начинают употреблять наркотики
23 июня 2025 07:56  [160] Почему подростки тянутся к наркотикам и как этого избежать: объясняет врач-нарколог
23 июня 2025 07:00  [159] Капсулу времени заложили в Нижегородском кремле
22 июня 2025 17:13  [361] Водитель из Нижнего Новгорода победил на всероссийском конкурсе
22 июня 2025 15:30  [319] Мощная магнитная буря усилится к вечеру 24 июня и затронет Нижегородскую область
Общество

Движение транспорта возле Нижегородской ярмарки закроют на неделю

23 июня 2025 10:14  [60] Общество
Движение и парковку авто ограничат у Нижегородской Ярмарки

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно изменят схему движения и запретят парковку в районе Ярмарки. Об этом сообщили в администрации города.

Запрет на остановку и стоянку автомобилей будут действовать с 00:01 23 июня до 23:59 28 июня. Ограничения затронут улицу Советскую на участке от Канавинского моста до площади Ленина.

При возникновении заторов в указанный период возможно перекрытие движения на улице Совнаркомовской (от улицы Керченской до Мурашкинской). Транспорт в этом случае направят по соседним маршрутам.

Дополнительные ограничения затронут Нижневолжскую набережную. 25 июня с 00:01 до 22:00 запретят парковку вдоль причала №10, а 26 июня с 00:01 до 16:00 в районе дома №11.

Водителей просят заранее убрать автомобили с участков, попадающих под ограничения. Машины, оставленные в зоне запрета, будут эвакуированы.

Ограничения связаны с проведением Форума регионов (12+), который, как сообщалось ранее, могут посетить Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Ранее мы рассказывали, что движение транспорта по улице Алексеевской ограничат из-за проведения работ по ремонту тепловых сетей, проходящих под проезжей частью.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородская ярмарка Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
19 июня 2025 18:45  [611] Движение транспорта ограничат на проспекте Кирова в Нижнем Новгороде
22 мая 2025 16:00  [605] Площадь Лядова полностью открыта после замены трамвайных путей
22 мая 2025 15:32  [605] Улицу Невзоровых в Нижнем Новгороде трижды перекроют летом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных