Движение транспорта возле Нижегородской ярмарки закроют на неделю Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно изменят схему движения и запретят парковку в районе Ярмарки. Об этом сообщили в администрации города.

Запрет на остановку и стоянку автомобилей будут действовать с 00:01 23 июня до 23:59 28 июня. Ограничения затронут улицу Советскую на участке от Канавинского моста до площади Ленина.

При возникновении заторов в указанный период возможно перекрытие движения на улице Совнаркомовской (от улицы Керченской до Мурашкинской). Транспорт в этом случае направят по соседним маршрутам.

Дополнительные ограничения затронут Нижневолжскую набережную. 25 июня с 00:01 до 22:00 запретят парковку вдоль причала №10, а 26 июня с 00:01 до 16:00 в районе дома №11.

Водителей просят заранее убрать автомобили с участков, попадающих под ограничения. Машины, оставленные в зоне запрета, будут эвакуированы.

Ограничения связаны с проведением Форума регионов (12+), который, как сообщалось ранее, могут посетить Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Ранее мы рассказывали, что движение транспорта по улице Алексеевской ограничат из-за проведения работ по ремонту тепловых сетей, проходящих под проезжей частью.