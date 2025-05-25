Опубликованы фото с места пожара на бывшем химзаводе "Заря" в Дзержинске

Фото:
Площадь пожара на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске составила 500 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
По уточненной информации, ближе к вечеру 25 июня там загорелись бочки с краской. Первые пожарно-спасательные подразделения приехали на место и увидели открытое горение с дальнейшим распространением. Тушением занимались 43 человека с привлечением 11 единиц техники.
В МЧС отметили, что открытое горение уже ликвидировано. Никто не пострадал. Причины случившегося установят дознаватели.
Ранее выяснилось, что ситуация в промзоне Дзержинска находится на контроле прокуратуры. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора начали исследовать воздух в окрестностях пожара.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+