Опубликованы фото с места пожара на бывшем химзаводе "Заря" в Дзержинске Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Площадь пожара на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске составила 500 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

По уточненной информации, ближе к вечеру 25 июня там загорелись бочки с краской. Первые пожарно-спасательные подразделения приехали на место и увидели открытое горение с дальнейшим распространением. Тушением занимались 43 человека с привлечением 11 единиц техники.

В МЧС отметили, что открытое горение уже ликвидировано. Никто не пострадал. Причины случившегося установят дознаватели.

Ранее выяснилось, что ситуация в промзоне Дзержинска находится на контроле прокуратуры. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора начали исследовать воздух в окрестностях пожара.