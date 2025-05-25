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Происшествия

Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара на бывшем заводе "Заря"

25 июня 2025 17:55  [86] Происшествия
Роспотребнадзор проверяет воздух в Дзержинске после пожара на заводе «Заря»

Фото: соцсети

После крупного возгорания, произошедшего 25 июня на территории бывшего химического завода "Заря" в Дзержинске, Роспотребнадзор приступил к проверке состояния атмосферного воздуха в прилегающих жилых районах.

Как сообщили в управлении, к мониторингу воздуха привлечены специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области". Исследования проводятся с учетом направления ветра, чтобы точно определить возможное распространение вредных веществ, выделившихся в результате пожара.

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют жителям населённых пунктов, расположенных вблизи промышленной зоны, соблюдать меры предосторожности в случае появления запаха гари.

Официальные результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха будут опубликованы дополнительно.

Ранее стало известно, что прокуратура начала проверку по факту пожара на территории бывшего завода "Заря". По информации надзорного ведомства, возгорание произошло в емкостях, где хранилась химическая жидкость. Причины инцидента устанавливаются.

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Теги:
Дзержинск Пожар Роспотребнадзор
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