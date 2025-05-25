Центр Нижнего Новгорода перекроют в День молодежи: как будут ходить автобусы Общество

В Нижнем Новгороде в связи с мероприятиями ко Дню молодежи на один день изменится схема движения транспорта. Горожанам и гостям города стоит заранее учитывать временные ограничения, чтобы избежать неудобств.

С 00:01 до 23:59 28 июня движение автомобилей будет перекрыто на Нижневолжской набережной — от Благовещенской площади до улицы Широкой, а также на площади Маркина. Парковка по правой стороне от Речного вокзала — на участке между домами №15 и №12 по Нижневолжской набережной — также будет недоступна в течение всего дня.

В это же время планируется скорректировать маршруты общественного транспорта. Изменения затронут автобусы №3, 13, 19, 24, 45, 52, 61, 70, 71, 74, 90, 95, 226 и 304. В сторону площадей Минина и Пожарского, а также Свободы, они поедут через Похвалинский съезд, улицу Маслякова, площадь Горького, улицы Максима Горького, Ошарскую, Октябрьскую и Варварскую. В обратном направлении — по тем же улицам, с добавлением Ильинской и Малой Покровской.

Маршрут автобуса №5 будет проходить через улицы Максима Горького, Ошарскую, Октябрьскую, Варварскую, площадь Минина и Пожарского, Зеленский съезд и улицу Широкую.

Автобус №87 направят до конечной "Улица Маслякова" по Похвалинскому съезду. В обратную сторону — от остановки "Архитектурно-строительный университет" по Малой Покровской и снова по Похвалинскому съезду.

Автобус №91 будет курсировать в обоих направлениях по улице Широкой и Нижневолжской набережной до остановки "Катер Герой".

Остановки для всех изменённых маршрутов будут организованы в уже существующих остановочных пунктах вдоль пути следования. Основные посадочные зоны для пассажиров — "Благовещенская площадь" (обслуживается 20 маршрутами) и "Широкая улица" (для автобусов №5 и 91).

Кроме того, в вечерние часы — с 21:30 до полуночи — поезда метрополитена будут ходить каждые 7 минут.

Дополнительные ограничения введут и на проезжую часть: с 11:01 до 23:59 28 июня будет закрыто движение на Благовещенской площади и на участке улицы Рождественской — между домами №41/6 и №44. До конца дня 30 июня также будет перекрыта парковка на левом участке Нижневолжской набережной — от дома №16 до дома №2 по переулку Городецкому.

Водителям настоятельно рекомендуют заблаговременно переместить автомобили из зоны ограничений. Все машины, оставленные на закрытых участках, будут эвакуированы.

Для уточнения информации доступен телефон справочной службы: 417-17-07. Специалисты просят соблюдать временные правила, внимательно следить за дорожными знаками и заблаговременно ознакомиться с изменёнными маршрутами.

Ранее стало известно, какая погода ждет нижегородцев в День молодежи.