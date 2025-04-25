Арт-пространство "Хохлома" открылось в центре Нижнего Новгорода — фото Культура и отдых

Фото: АНО "Хохлома", Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На улице Алексеевской в Нижнем Новгороде открылось пространство "Хохлома", где традиционное народное искусство встречается с актуальным дизайном. Здесь на двух этажах можно увидеть редкие музейные экспонаты, узнать историю хохломской росписи и приобрести современные изделия, вдохновлённые древними технологиями. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" один из первых побывал в новом пространстве.

Второй этаж — это музейная экспозиция "Золото за Волгой. 10 историй о хохломе" (0+), где собраны около 50 лучших образцов хохломской росписи из разных эпох. Среди них — предметы из коллекции Семёновского историко-художественного музея и Нижегородского музея-заповедника.

"Несмотря на то, что мы находимся не в музее, экспозиция — музейного уровня", — подчеркнула куратор выставки Алиса Савицкая.

Выставка демонстрирует не только развитие художественного стиля, но и технологические особенности. Например, витрина у входа рассказывает о том, как создаётся эффект "золотой" посуды без использования драгоценных металлов — от натирания алюминиевым порошком до обжига.

"Она не случайно у нас находится именно на входе. Потому что хохлома — это все-таки не только эстетика, это не только навык изображения тех или иных орнаментов, хохлома — это способ создания золотой посуды без использования драгоценных металлов", - отметила Савицкая.

Особое внимание в экспозиции уделено различиям в лакировке изделий до и после 1960-х годов. Именно из-за разных материалов более ранние вещи не такие яркие и глянцевые, как современные.

Отдельный раздел посвящён экспериментальной хохломе 1930-х годов. Там можно увидеть необычные формы — ковш в виде дракона, корабль с конём и бабочкой, фантастических существ.

"Да, мы говорим, что хохлома — это традиция, хохлома — это наша история. Но на самом деле по этой выставке видно, насколько сильно менялась хохлома в разное время, как решала разные задачи. И в хохломе всегда есть место для эксперимента", — рассказывает Савицкая.

Тематическая зона "Традиция" показывает, как узнаваемые формы — чаши, утки, стульчики — сохраняются на протяжении веков, оставаясь актуальными и сегодня.

В уголке притулились два расписных детских стульчика. Один из них сделан в начале 20 века, второй - в 60-х годах. Они также показывают, как менялась технология нанесения красок в традиционном искусстве.

Отдельное место уделено графике. По словам Алисы Савицкой, это важный раздел экспозиции.

"Обычно мы смотрим на хохлому комплексно, как на предмет. То есть объект из дерева, который расписан в специальной технологии. Мы не выделяем отдельно рисунок. Но сам по себе хохломской рисунок тоже очень интересен. И здесь представлены работы художника Степана Веселова из Ковернинского района. Он был выдающимся художником. И в наших музейных коллекциях сохранилось много очень красивых его эскизов, которые действительно могут жить сами по себе, не будучи перенесенными на какой-то готовой предмет", - добавила она.

Отдельное внимание уделено ложкам. По словам Савицкой, до 1980-х они полностью изготавливались вручную, а не вытачивались на станке. "Когда берешь такую ложку в руку, кажется, будто держишь за руку человека, который её вырезал", — поделилась личным впечатлением она.

Дизайн пространства разработал нижегородский архитектор Михаил Маслов, а все элементы экспозиции изготовлены на хохломской фабрике. Подиумы установлены на 142 деревянных шарах — типичных заготовках для будущих изделий.

По словам директора АНО "Хохлома" Софьи Юдиной, пространство задумывалось как "симбиоз классики и нового прочтения". В бутике можно не только увидеть изделия, но и купить их, поучаствовать в мастер-классах (0+), экскурсиях (0+) в клиентские дни.

"Мы постарались сделать гибридный формат — и про смысл, и про торговлю", — объясняет она.

Юдина добавила: хохлома — это не только история, но и источник вдохновения для современных дизайнеров. "Если мы будем смотреть только на традиции и их консервировать, это останется музейным экспонатом. А чтобы дети захотели использовать это в повседневности, нужны современные прочтения", — сказала она.

По ее словам, рефлексия очень важна, чтобы продукт получился яркий, сочный, но при этом сохранялось традиционное искусство.

"Не нарушая технологию, приветствуя работу совместную дизайнеров, художников, получается такой, наверное, правильный симбиоз, когда мы сохраняем наш ценный культурный ход и делаем его более актуальным", - подытожила Софья Юдина.

Ранее сообщалось, что "Золотая хохлома" признана событием года в рамках национальной туристической премии.