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Культура и отдых

Валентине Матвиенко и Наталье Кочановой представили выставку изделий НХП на Форуме креативных территорий

27 июня 2025 13:06  [36] Культура и отдых
Валентине Матвиенко и Наталье Кочановой представили выставку изделий НХП на Форуме креативных территорий

Фото: "СенатИнформ"

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталье Кочановой представили выставку изделий народных художественных промыслов, открывшуюся в рамках V Форума креативных территорий. Мероприятие проходит в Нижнем Новгороде с 26 по 28 июня. В 2025 году оно приурочено к проведению XII Форума регионов России и Республики Беларусь.

«На выставке в пассаже Нижегородской ярмарки – изделия народных художественных промыслов предприятий со всей России. От Нижегородской области представлены работы мастеров городецкой золотной вышивки, казаковской филиграни, хохломской, городецкой и семеновской росписей, а также резные изделия из кости и камня, изделия художественной металлообработки, ручного ткачества, стеклянные елочные украшения», – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, в экспозицию выставки вошли изделия более 30 различных предприятий народных художественных промыслов.

«Поддержка отрасли – один из приоритетов нашей работы. Мы должны не просто сохранять великое наследия предков, но и развивать его в соответствии с духом времени. Для этого предприятия народных художественных промыслов активно сотрудничают с современными дизайнерами, внедряют в свою работу инновационные подходы к производству продукции», – подчеркнул Сергей Яковлев.

В министерстве напомнили, что развитие туризма в местах традиционного бытования народных художественных промыслов соответствует целям и задачам нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Национальный проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. 

В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

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Теги:
Валентина Матвиенко Нацпроект Туризм
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